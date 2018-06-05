Американський індекс NASDAQ досяг рекорду на даних про падіння безробіття до мінімуму за 18 років

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0,72%, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ — на 0,69%.

Основні фондові індекси США в понеділок зросли на тлі п'ятничної статистики, що свідчить про досягнення рівня безробіття в країні до мінімуму за 18 років, NASDAQ досяг рекорду, випливає з даних торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0,72%, до 24813,69 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ — на 0,69%, до 7606,46 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 0,45%, до 2746,87 пункту, повідомляє Прайм.

В центрі уваги інвесторів в понеділок були акції ритейлерів і технологічних компаній, які демонстрували позитивну динаміку.

Показник рівня безробіття за травень в країні на рівні 3,8% (проти 3,9% у квітні) співпав з індикатором квітня 2000 року, який є мінімальним з 1969 року, повідомило в п'ятницю минулого тижня міністерство праці країни. Аналітики очікували збереження показника на рівні попереднього місяця.

На минулих вихідних Китай і США провели черговий раунд торговельних переговорів, за підсумками яких про досягнення якихось домовленостей не повідомлялося.

Між тим, у понеділок президент США Дональд Трамп пообіцяв захистити сільське господарство від "нечесного поводження" з боку Мексики, Канади і КНР. Трамп також назвав неприйнятними мита на американську сільгосппродукцію з боку влади Китаю та Канади.