Аудиторська компанія Ernst & Young почала пошук покупців для «Центренерго»

Зараз йде формування умов продажу та початкової вартості.

Міжнародна аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young, яка є радником з приватизації однієї з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго», почала пошук потенційних покупців 78,2% пакету акцій підприємства.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

«Вже проведені всі необхідні аудити, в тому числі фінансовий (компанія Baker Tilly) і екологічний. Зараз йде формування умов продажу і початкової вартості», - написав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 об'єктів. «Центренерго» потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.