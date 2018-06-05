"Українська біржа" попросила Порошенка відтермінувати санкції проти російських торговельних систем

Санкції фактично діють проти українських суб'єктів господарювання, зазначили представники біржі.

Фондовий майданчик "Українська біржа" направила лист президенту України Петра Порошенка з пропозицією скасувати санкцій в частині використання біржових торгових систем, вироблених ПАТ "Московська біржа", або відстрочити санкції на один рік.

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Про це сказано в повідомленні біржі на сторінці в соцмережі Facebook.

Наголошується, що санкції фактично діють проти українських суб'єктів господарювання.

"Сьогодні біржова рада прийняла рішення ініціювати проект створення дочірньої товарної біржі та оголосити публічний міжнародний тендер на купівлю нової торгово-клірингової системи", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ "Українська біржа" - біржа цінних паперів України. 15 травня 2008 року в Києві відбулися установчі збори, на момент створення біржі її статутний капітал становив 12 мільйонів гривень.