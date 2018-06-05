Кабмін дає старт малої приватизації: опубліковані постанови

Уряд затвердив порядок проведення електронних аукціонів і порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації ще 10 травня.

Кабінет міністрів України опублікував дві постанови, які фактично запускають процес малої приватизації в країні.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр Кабінету міністрів України, голова Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко.

"Наше завдання – прозора приватизація, вигідні умови, чесні конкурси та найкращі інвестори. Все це допоможе прискорити зростання економіки, дасть нові робочі місця, гідну заробітну плату працівникам цих підприємств", - написав Саєнко.

Перше постанову "Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торговельної системи" – відкриває відбір операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації.

"Відповідальним за забезпечення консультаційної та підприємницької діяльності, спрямованої на обслуговування цієї системи, визначено державне підприємство "Прозорро.Продажі", яким управляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", - написав Саєнко.

Друга постанова "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації" – регулює питання продажу об'єктів малої приватизації, і відтепер вони будуть продаватися виключно на електронних аукціонах, що серйозно мінімізує ризик корупції, зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня уряд на своєму засіданні ухвалив пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.