Мала приватизація через ProZorro.Продаж: перші лоти з'являться цього літа

Зараз завершується тестування нових процедур в електронній системі, після чого буде оголошено акредитацію електронних майданчиків.

Перші лоти програми малої приватизації в системі "ProZorro.Продажу" з'являться вже влітку, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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"Зараз завершується тестування нових процедур в електронній системі. Наступний крок – це оголошення акредитації електронних майданчиків, яке відбудеться найближчим часом. Перші лоти програми малої приватизації повинні з'явитися в "ProZorro.Продажу" вже влітку", - сказано в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що вчора, 5 червня, набули чинності затверджені Кабінетом міністрів правила прозорого продажу невеликих державних підприємств та компаній зі значною часткою державного капіталу. Таким чином, була повністю сформована нормативна база, необхідна для старту в Україні програми малої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня уряд на своєму засіданні ухвалив пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продаж об'єктів малої приватизації, а опубліковані вони були вчора, 5 червня.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.