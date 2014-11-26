ФДМ підтвердив купівлю компанією «Фаворит» 25% «Закарпаттяобленерго» за 255 млн гривень

Фінансова компанія «Фаворит» придбала 25% акцій енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго» у держави за 255 млн грн у ході торгів на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ), говориться в повідомленні Фонду держмайна.

"26 листопада Фонд державного майна України на УМВБ успішно продав державний пакет акцій «Закарпаттяобленерго» розміром 25%", - наголошується в повідомленні.

Ціна продажу порівняно з початковою ціною (67,1 млн грн) збільшилася в 3,9 разу. Загалом в аукціоні брало участь 6 компаній.

Як розповіло УНІАН джерело, присутнє на торгах, найактивніше за 25% «Закарпаттяобленерго» боролися ФК «Фаворит» та інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест».

Джерело зазначило, що остання сума, яку запропонував «Бізнес-Інвест», становила 248 млн грн, після чого ФК «Фаворит» підняла її до 255 млн грн і виграла торги.

Читайте такожКомпанія «Бізнес-Інвест» допущена до торгів з продажу 25% «Закарпаттяобленерго» на УМВБЯк повідомляв УНІАН, у середу, 26 листопада, Українська міжбанківська валютна біржа провела торги з продажу 25% акцій компанії «Закарпаттяобленерго». Початкова ціна зазначеного пакета акцій становила 67,1 млн грн.

27 листопада Фонд держмайна України планує виставити на Східно-Європейській фондовій біржі 25% акцій енергокомпанії «Вінницяобленерго» (початкова ціна - 81,8 млн грн), а 28 листопада на фондовій біржі ПФТС - 25% акцій «Чернівціобленерго» (початкова ціна - 36,4 млн грн).

Довідка УНІАН. «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

«Закарпаттяобленерго» за січень-вересень 2014 року збільшило чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 23% - до 107,4 млн грн з 87,3 млн грн.

Власники енергокомпанії розподілені таким чином: 50% належить компанії «Енергетична Україна ТВ», 25% - ФК "Фаворит" і 10,53% - VS Energy International NV (Нідерланди).