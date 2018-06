Кіпрський суд «розморозив» активи СКМ

Наприкінці 2017 року Окружний суд Нікосії наклав тимчасовий арешт на суму до 820 млн дол. на ряд компаній групи СКМ.

У середу, 6 червня, Окружний суд Нікосії виніс рішення на користь української фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), скасувавши попереднє розпорядження про обмеження на відчуження деяких активів холдингу. Таким чином, наразі активи СКМ «розморожені».

«Ми дуже раді сьогоднішньому рішенню Окружного суду Нікосії – про скасування судової заборони, а значить, про зняття всіх обмежень на розпорядження активами групи СКМ, які були накладені даною забороною, - заявив директор з міжнародних відносин та зв'язків з інвесторами СКМ Джок Мендоза-Вілсон. - Більше того, у своєму рішенні суд зазначив, що в грудні 2017 року компанія Raga Establishment Ltd неправомірно домоглася заборони, для якої відсутні реальні підстави. Це наочно демонструє поведінку Raga Establishment Ltd в суперечці та справжній характер її позовів проти групи СКМ на території Кіпру. Ми наполягаємо, що всі ці позови безпідставні, так само як і судова заборона, яка сьогодні була скасована. СКМ продовжить активно захищатися від позовів Raga Establishment Ltd і відстоювати свої позиції на території Кіпру та в інших юрисдикціях».

Нагадаємо, що в кінці 2017 року в результаті правового спору групи СКМ з компанією Raga Establishment Ltd щодо статусу ПАТ «Укртелеком» Окружний суд Нікосії наклав тимчасовий арешт (на суму до $820 млн.) на ряд компаній групи СКМ, розташованих на Кіпрі.

Причиною судових розглядів стали юридичні умови договору купівлі-продажу «Укртелекому» групі СКМ у 2013 році. У документі, стверджують юристи вітчизняного холдингу, продавець в особі Raga Establishment Ltd заявив про виконання умов приватизаційного договору 2011 року, укладеного з Фондом державного майна України (ФДМУ). Нагадаємо, що мова йде про взяті Raga Establishment Ltd на себе зобов'язання інвестувати кошти в розвиток інфраструктури ПАТ «Укртелеком».

У СКМ заявляють, що дане зобов'язання не було виконано. Більш того, після того, як групі стало про це відомо, вона спробувала розірвати угоду і зажадала повернути їй передоплату у розмірі $100 млн. Проте Raga Establishment Ltd подала позов проти СКМ з вимогою виплатити їй за актив повну суму в розмірі $760 млн.

У вересні 2016 року СКМ подала зустрічний позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA), вимагаючи анулювати угоду купівлі-продажу ПАТ «Укртелеком», в результаті чого акції найбільшого вітчизняного оператора фіксованого зв'язку були б повернені Raga Establishment Ltd, а СКМ отримала б назад суму передоплати. Поки йшли судові розгляди, у квітні 2017 року ФДМУ подав позов про розірвання приватизаційного договору і повернення акцій «Укртелекому» в державну власність, що свідчить про невиконання Raga Establishment Ltd зобов'язань по приватизаційного договору.