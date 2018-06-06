Держборг України подешевшав на новинах про звільнення Данилюка

Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента.

Українські облігації, номіновані в доларах, подешевшали в середу, після того як прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до парламенту з проханням звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

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Вартість держоблігацій з терміном погашення в 2026 році і 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента, а короткострокові бонди втратили в ціні близько 0,2 цента, повідомляє Reuters.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман направив до Верховної Ради подання про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

У зв'язку з тим, що Данилюк, як він неодноразово заявляв, сам подавати у відставку не збирається, прийняти рішення про його звільнення може Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про своє звільнення в парламент, заявив про спроби втягнути його в «політичну корупцію», вимагаючи підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів».

Довідка УНІАН. Міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугрімової, про що він клопочеться вже протягом двох років.

Після Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.