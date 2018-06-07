«Сумихімпром» продаватимуть за новим законом про приватизацію

За словами заступника голови ФДМУ, Кабмін не врахував пропозицію Фонду держмайна.

Кабінет міністрів України проігнорував пропозицію Фонду державного майна щодо приватизації держпакету акцій «Сумихімпром» відповідно до норм старого закону про приватизацію, вирішивши, що продаж відбудеться за новим законом, який набув чинності в березні цього року.

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Як зазначив на засіданні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації заступник голови ФДМУ Віталій Герц, у перехідних положеннях нового закону про приватизацію зазначено, що якщо є об'єкти групи «Г», за якими уже прийнято рішення про продаж і є дійсна оцінка активів, то їхня приватизація проходить за нормами старого закону «Про приватизацію державного і комунального майна.

Враховуючи це, Фонд держмайна підготував відповідний проект рішення, однак 10 травня Кабмін своєю постановою вивів «Одеський припортовий завод» і «Сумихімпром» з-під дії перехідних положень нового закону про приватизацію.

«Фонд державного майна здійснив всі необхідні заходи щодо підготовки до продажу. Була проведена оцінка, затверджені умови, розроблено проект рішення Кабінету міністрів про затвердження умов продажу, який був погоджений з відповідними зацікавленими міністерствами і спрямований на правову експертизу», - сказав він.

Після такого рішення Кабміну Фонд держмайна буде приймати нове рішення про приватизацію «Сумихімпрому», створювати аукціонну комісію і починати пошук радника для продажу заводу, повідомив Герц.

Як додав присутній на засіданні виконавчий директор «Сумихімпром» Володимир Волков, попередньо приватизація підприємства була призначена на травень цього року, причому навіть були подані документи в Міністерство юстиції.

«Фактично це була остання інстанція, де повинно прийматися рішення про приватизацію... Ми повинні були приватизуватися за старим законом, але в розпорядженні Кабінету міністрів залишилося тільки одне «Центренерго» за цією процедурою, а інші починають процес приватизації з нуля», - сказав він.

За словами Волкова, після такого повороту процес продажу заводу може затягнутися на рік.

Також він зазначив, що в новому законі про приватизацію прописана норма про припинення процедури банкрутства, в якій знаходиться підприємство, тому може виникнути проблема, що після звільнення керуючого санацією «Сумихімпром» залишається без керівника.

«Ми б просили розглянути на комісії і рекомендувати припинення процедури банкрутства проводити тільки після того, як буде зрозуміло рішення, як підприємство існуватиме до призначення керівника або виконуючого обов'язки», - сказав Волков.

Також виконавчий директор «Сумихімпром» звернув увагу на те, що підприємству терміново потрібні вливання з боку інвесторів.

«Підприємству цього року виповнюється 64 роки. Ступінь зносу основних фондів дуже високий, близько 58%. Технології, які застосовуються на заводі, це технології 60-х років минулого століття. Природно, що необхідно вкладати великі кошти на модернізацію виробництва», - сказав він, додавши, що щорічно на підтримку обладнання необхідно близько 620 млн грн.

На засіданні також було сказано про те, що Спільне українсько-угорське підприємство «Увекон» станом на 30 вересня 2017 року оцінило пакет акцій «Сумихімпром» в 248,852 млн грн. Після цього конкурсна комісія 1 березня цього року встановила стартову ціну пакета акцій у 250 млн грн з кроком торгів у 2,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств, в число яких увійшли і «Сумихімпром».

18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації. Встановлено, що під час проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.