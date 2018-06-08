Deutsche Bank думає про злиття з Commerzbank - Bloomberg

Головною перешкодою на шляху до угоди є знижена вартість акцій Deutsche Bank.

Голова наглядової ради Deutsche Bank Підлогу Ахляйтнер провів переговори з акціонерами банку з питання злиття з конкурентом Commerzbank.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, в останні місяці пан Ахляйтнер також обговорював злиття банків з інвесторами і високопоставленими чиновниками в уряді Німеччини. При цьому ніяких офіційних обговорень між банками поки що не було, уточнює агентство.

Як пише Bloomberg, головною перешкодою на шляху до угоди є знижена вартість акцій Deutsche Bank. Інвестори вважають, що злиття з Commerzbank може призвести до розведення акцій, а також «потенційно спровокувати необхідність докапіталізації і значні списання коштів». Ще один співрозмовник агентства стверджує, що банки вже обговорювали злиття влітку 2016 року, але в підсумку вирішили відмовитися від угоди.

Як нагадує «Комерсант», Deutsche Bank закінчував зі збитками три останніх роки. За підсумками 2017-го чистий збиток компанії становив €512 млн. У даний час банк поступово виходить з американського ринку акцій, скорочує свою присутність на Близькому Сході, в Африці та Центральній Європі. Новий гендиректор банку Крістіан Севінг, призначений головою компанії 9 квітня, має намір зосередитися на європейському ринку.