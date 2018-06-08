Гройсман допускає, що Україна не отримає запланованої суми від приватизації-2018

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від продажу держактивів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає відхилення від запланованих у державному бюджеті на 2018 рік суми надходжень від приватизації.

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Про це голова уряду заявив на зустрічі з журналістами в Тульчині.

"У нас план приблизно 20 мільярдів на цей рік, але подивимося, як піде. Лише 1 березня вступив в силу цей закон (про приватизацію - УНІАН). Досить прозорий і ефективний, який прибирає всі корупційні речі в цій сфері. Ми подивимося, як він зараз запрацює, щоб це було дуже якісно", - сказав він.

За словами прем'єра, приватизація дозволить залучити інвестиції в підприємства, поліпшити технології виробництва та збільшити кількість робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.

Кабінет міністрів України наприкінці травня опублікував розпорядження, яким затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають продажу в 2018 році.

Згідно з документом, до переліку увійшли 23 об'єкта великої приватизації, хоча раніше йшлося про 26 підприємствах.