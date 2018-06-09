Мала приватизація через систему ProZorro стартує у червні - Гройсман

Глава уряду підкреслив, що великі активи, важливі, будуть збережені у власності держави.

Приватизація через систему ProZorro невеликих активів, які не мають стратегічного значення для української економіки, стартує в червні.

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Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на слова прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Я вважаю, що приватизація – це залучення інвестицій в промисловість. Цього місяця стартує нова формула продажу невеликих підприємств – через ProZorro – відкрито, публічно, без жодних зловживань», – сказав він.

Глава уряду наголосив, що великі активи, стратегічно важливі, будуть збережені у власності держави. А ті, у які можна залучити капітал для оновлення технологій та примноження робочих місць, будуть готуватися до приватизації із залученням відомих світових радників.

«Цю практику пройшли країни з великим рівнем життя. А ми, на жаль, лишалися з купою проблем, які наразі треба врегульовувати», – додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня набули чинності затверджені Кабінетом міністрів правила прозорого продажу невеликих державних підприємств і компаній зі значною часткою державного капіталу. Таким чином, була повністю сформована нормативна база, необхідна для старту в Україні програми малої приватизації.

Раніше Мінекономрозвитку повідомляло, що перші лоти програми малої приватизації в системі «ProZorro.Продажі» з'являться вже влітку.