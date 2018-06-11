Велика приватизація: Фонд держмайна дав старт продажу 22 держпідприємств

Найближчим часом Фонд почне оголошувати конкурси на відбір радників, щоб вже восени вийти на продаж об'єктів.

Керівництво Фонду державного майна України підписало накази про приватизацію 22 об'єктів великої приватизації, які планують продати цього року.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

«Фонд підписав 22 накази про приватизацію об'єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні як мінімум 10 років. Найближчим часом починаємо оголошення конкурсів на відбір радників, щоб вже восени вийти на фінішну пряму», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.