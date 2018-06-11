"Українська біржа" закупить нове ПО для заміни російського

Нове програмне забезпечення повинно замінити біржові торговельні системи російського виробництва, що потрапили під санкції.

Фондовий майданчик «Українська біржа» розробила вимоги щодо нового програмного забезпечення, що підтримує біржові операції, включаючи кліринг деривативів, яка має замінити біржові торговельні системи російського виробництва.

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Про це повідомляє прес-служба фондового майданчика.

«Від початку діяльності протягом 10 років наша біржа використовувала програмне забезпечення, яке ще багато років може задовольняти попит українського ринку, але з політичних причин ми повинні перейти на іншу платформу», - цитує прес-служба директора з розвитку бізнесу біржі Олексія Сухорукова.

Як сказано в повідомленні, найважливішими функціональними вимогами до нової платформи є торгівля акціями, облігаціями, ф'ючерсами і опціонами за принципом «ринку заявок», підтримка адресних заявок для ведення двосторонніх торгів, підтримка репо операцій на ринку цінних паперів, управління ризиками на основі 100%-го попереднього депонування за допомогою онлайн розрахунку торгових лімітів на ринку цінних паперів.

Серед вимог також значиться API для прямого доступу до ринків і зв'язку з брокерськими торговими системами, можливість обробляти не менш 1500 операцій в секунду, масштабована архітектура, сумісність із зовнішнім центральним контрагентом або кліринговими компаніями для цінних паперів, а також центральний контрагент та функції клірингу похідних інструментів.

Як повідомляв УНІАН, «Українська біржа» раніше направила листа президенту України Петру Порошенку з пропозицією скасувати санкції в частині використання біржових торгових систем, вироблених ПАТ «Московська біржа», або відтермінувати санкції на один рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Українська біржа» - біржа цінних паперів України. 15 травня 2008 року в Києві відбулися установчі збори, на момент створення біржі її статутний капітал становив 12 млн гривень.