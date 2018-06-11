Львів позичить на внутрішньому ринку майже півмільярда гривень

13:05, 11 червня 2018
Фондовий ринок
404 0
Львів випустить облігації на 440 мільйонів гривень / фото УНІАН

Читайте такожУкраїна до кінця року має повернути 325,5 мільярда гривень боргів

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради з посиланням на рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію відповідного випуску.

Згідно з оприлюдненим проспектом емісії облігацій, папери будуть випущені двома серіями G і Н по 220 тисяч штук номінальною вартістю 1 тисяча гривень.

Відсотки за облігаціями будуть виплачуватися щоквартально за ставкою 17,89% річних.

Погашення паперів заплановане в червні 2021 року.

Розміщення облігацій буде публічним через «Фондову біржу ПФТС».

Андеррайтером випуску виступить державний «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за квітень 2018 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,32 млрд дол., або на 0,4%, - до 77,05 млрд дол. станом на 30 квітня.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 32,62 млрд грн, або на 1,6%, - до 2,021 трлн грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львів#держборг#облігації