Фонд держмайна очікує отримати майже 2 мільярди від малої приватизації

Зараз у списку малої приватизації знаходиться більше 700 об'єктів.

Фонд державного майна України очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

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Про це в ефірі «5 каналу» повідомив виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

«Максим Нефьодов (перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – УНІАН) очікує, що ми від малої приватизації одержимо 3 млрд грн. За нашими скромними підрахунками, це буде десь 1,5-1,7 млрд грн», – сказав Трубаров.

За його словами, зараз у списку малої приватизації знаходиться трохи більше 700 об'єктів, а успішність їхнього продажу багато в чому залежатиме від організації торгів на електронних майданчиках.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня уряд на своєму засіданні ухвалив пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації, а опубліковані вони були 5 червня.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.