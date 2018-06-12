Передвиборна кампанія не вплине на приватизацію – Фонд держмайна

Запущені механізми нового закону про приватизацію відсікають можливість повернути назад процес продажу держактивів.

Передвиборна кампанія в Україні жодним чином не зможе вплинути на процеси приватизації в країні.

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Про це в ефірі "5 каналу" повідомив виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров, відповідаючи на питання ведучого про можливий вплив майбутніх в 2019 році виборів.

"Вона (передвиборна кампанія – УНІАН) не може вплинути. Ми пройшли так звану точку неповернення. Запущені механізми за існуючим законом не мають процедури "розгорнути кіно назад", - сказав він.

Свою впевненість Трубаров пояснив ще й тим, що на момент старту передвиборчої кампанії процеси приватизації повинні бути закінчені або вийдуть на фінішну пряму.

"Ми вже запустили те, що на момент легітимізації виборчого процесу вже має бути завершена", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої та великої приватизації.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.

Наприкінці минулого тижня керівництво Фонду державного майна України підписав накази про продаж 22 об'єктів великої приватизації.