Російський фондовий ринок обвалився через падіння рубля і цін на нафту
11:04, 28 листопада 2014Фондовий ринок
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Ринки продовжують реагувати на рішення країн ОПЕК не знижувати видобуток нафти.
REUTERS
З відкриттям торгів у п'ятницю індекс РТС, один з основних російських фондових індикаторів, упав до рівня липня 2009 року - до 970,13 пункту, повідомляє "Російська служба ВВС".
Індекс ММВБ також опустився - до 1528,33 пункту.
Курс долара підскочив майже на рубль - до 49,66 рубля, євро зараз коштує 61,8 рубля.
Ринки продовжують реагувати на рішення країн ОПЕК не знижувати видобуток нафти.
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