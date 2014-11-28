Російський фондовий ринок обвалився через падіння рубля і цін на нафту

З відкриттям торгів у п'ятницю індекс РТС, один з основних російських фондових індикаторів, упав до рівня липня 2009 року - до 970,13 пункту, повідомляє "Російська служба ВВС".

Індекс ММВБ також опустився - до 1528,33 пункту.

Курс долара підскочив майже на рубль - до 49,66 рубля, євро зараз коштує 61,8 рубля.

Ринки продовжують реагувати на рішення країн ОПЕК не знижувати видобуток нафти.

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