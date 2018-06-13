Борг зростає: Мінфін позичив на внутрішньому ринку гривні та долари
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,234 мільярда гривень і 234,3 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 63, 168, 294, 364 та 1085 днів з середньозваженою дохідністю 17,44%, 17,25%, 17,30%, 17,25% і 16,14% річних, відповідно.
Валютні кошти залучені в результаті продажу облігацій в доларах США терміном обігу 581 день з прибутковістю 5,62%.
Гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України склав 7,361 мільярда гривень.
- Довідка УНІАН. Станом на 12 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 739,221 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 350,325 мільярда гривень, або 47% їх загального обсягу.