Надходження від приватизації-2018 році будуть значно нижчими від запланованих – НБУ

Регулятор вважає, що це змусить уряд нарощувати запозичення на внутрішньому ринку.

Фактичні надходження від приватизації в 2018 року будуть в рази нижчими від запланованих у державному бюджеті 21,3 мільярда гривень, що змусить уряд шукати компенсатори для покриття розривів ліквідності, включаючи збільшення запозичень на внутрішньому ринку.

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Такими оцінками поділився Національний банк України у звіті про фінансової стабільності.

Регулятор зазначив, що нещодавня ініціатива Кабміну дозволити місцевим громадам розміщувати тимчасово вільні кошти в державних цінних паперах може підвищити попит на ОВДП.

Разом з тим, як вважає НБУ, спрямування ресурсів місцевих бюджетів на ринок державних цінних паперів – це тимчасове рішення, яке принципово не вирішує проблеми.

Крім того, як регулятор попередив, вкладення в ОВДП можуть призводити до відстрочення капітальних інвестицій і перешкоджати реалізації інфраструктурних проектів на місцевому рівні.

Довідка УНІАН. Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.

Кабінет міністрів України наприкінці травня затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають продажу в 2018 році, до якого увійшли 23 об'єкта.

18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, основною метою якого є спрощення процесу приватизації.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров розраховує, що велика приватизація розпочнеться в жовтні.