Чверть акцій "Чернівціобленерго" продали за стартовою ціною 34,4 млн гривень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як повідомили УНІАН у ФДМУ, переможцем аукціону і покупцем 25% акцій "Чернівціобленерго" виступила маловідома київська компанія "ФК - Хранитель". Усього в конкурсі брали участь дві компанії.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією офіційного видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 5 листопада, Фонд держмайна запланував 28 листопада виставити на фондовій біржі ПФТС 25% акцій «Чернівціобленерго». Початкова ціна пакета склала 36 млн 439 тис. грн.

Також повідомлялося, що Фонд держмайна у листопаді хоче продати акції трьох обленерго.

Довідка УНІАН. У 2012 році Фонд державного майна України продав компанію VS Energy International Ukraine, яку контролює російський бізнесмен Олександр Бабаков, на приватизаційному конкурсі 45% держпакету акцій "Чернівціобленерго" за 70 млн грн.

«Чернівціобленерго» у 2013 році збільшили чистий прибуток порівняно із 2012 роком на 48% - до 18,596 млн грн з 12,53 млн грн.