Медіакорпорацію Time Warner купили за $85 мільярдів

AT&T оголосила про завершення угоди з купівлі Time Warner.

Американська телекомунікаційна компанія AT&T Inc. оголосила про завершення угоди з купівлі корпорації Time Warner Inc., сума угоди становить 85 мільярдів доларів.

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"AT&T Inc. завершила операцію з придбання Time Warner Inc.", — йдеться в повідомленні. У релізі уточнюється, що колишній голова і головний виконавчий директор Time Warner Джеф Б'юкс погодився залишитися на посаді головного консультанта на час перехідного етапу.

Згідно з даними агентства Рейтер, дана угода є четвертою за величиною в історії телекомунікаційної, медіа та розважальної сфери, передає Прайм.

В середу телеканал CBS повідомив про те, що суддя окружного суду США Річард Леон схвалила операцію зі злиття компанії AT&T з Time Warner.

Восени 2016 року AT&T повідомила про домовленості щодо купівлі Time Warner, якому належать, зокрема, телеканал CNN, HBO, Turner і Warner Bros. Entertainment. Спочатку закінчення операції було призначено на 22 жовтня 2017 року, однак дата кілька разів переносилася, в останній раз – до 21 червня 2018 року.

Мін'юст США в листопаді минулого року подав цивільний позов, щоб заблокувати угоду. Там вважають, що вона істотно знизить конкуренцію, а це, в свою чергу, призведе до зростання цін і зниження інновацій. Згідно з позовом, об'єднаний конгломерат зможе використовувати контроль над популярними продуктами Time Warner, щоб змусити конкурентів платити на сотні мільйонів доларів більше за право їх транслювати. Саме за цією справою суд в середу виніс рішення, Мін'юст США може оскаржити його протягом 60 днів.

Компанія American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) була заснована в 1885 році. В даний час є однією з найбільших американських телекомунікаційних компаній.