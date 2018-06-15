«Українська біржа» анонсувала зупинку торгів цінними паперами

Біржа так і не отримала від держорганів відповідь щодо усунення юридичних ризиків, пов'язаних із використанням програмного забезпечення, наданого Московською біржею.

Фондовий майданчик «Українська біржа» з понеділка, 18 червня, припиняє торгівлю в режимі безадресних заявок, оскільки не отримала відповіді від державних органів щодо усунення юридичних ризиків, пов'язаних із використанням програмного забезпечення, наданого Московською біржею.

Читайте такожНБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME за співпрацю із забороненою російською компанією

Про це повідомляє прес-служба майданчика.

«Ми не отримали відповіді ні від президента України, ні від Ради національної безпеки і оборони України, тому з 18 червня ми повинні припинити торгівлю в режимі безадресних заявок 92 акціями, 245 облігаціями, 28 цінними паперами фондів і 22 ф'ючерсними контрактами», - сказано в повідомленні.

В біржі додали, що відкриті позиції за терміновими контрактами, дата виконання яких пізніше ніж 15 червня 2018 року, будуть достроково виконані під час вечірнього клірингу 15 червня на умовах, які були оприлюднені раніше.

«Українська біржа готова відновити повноцінну торгівлю як тільки отримає інформацію про відкладення терміну введення санкцій, які погіршують інвестиційний клімат країни. Наш тендер з вибору нового програмного забезпечення триває, і він займе деякий час, що ми не можемо оцінити на поточному етапі проекту», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня «Українська біржа» направила листа президенту України Петру Порошенку з пропозицією скасувати санкції в частині використання біржових торгових систем, вироблених ПАТ «Московська біржа», або відстрочити санкції на один рік.

Трохи пізніше майданчик заявив, що розробила вимоги щодо нового програмного забезпечення, яке підтримує біржові операції, включаючи кліринг деривативів, яка має замінити біржові торговельні системи російського виробництва.

Довідка УНІАН. ПАТ «Українська біржа» - біржа цінних паперів України. 15 травня 2008 року в Києві відбулися установчі збори, на момент створення біржі її статутний капітал становив 12 млн гривень.