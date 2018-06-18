Названі терміни початку малої приватизації

11:51, 18 червня 2018
Фондовий ринок
337 0
Перші продажі малої приватизації будуть в кінці червня - початку липня / фото УНІАН

Читайте такожВелика приватизація: Фонд держмайна давши старт продаж 22 держпідприємств

Про це журналістам повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

"Якщо все буде за планом, то в самому кінці червня або на початку липня ми побачимо в системі перші конкурси. Поки все йде за планом", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня уряд на своєму засіданні ухвалив пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продаж об'єктів малої приватизації, а опубліковані ці документи були 5 червня.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

Фонд державного майна України очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мала приватизація#приватизація-2018