Названі терміни початку малої приватизації
Перші продажу об'єктів малої приватизації на електронних майданчиках мають відбутися вже наприкінці червня або на початку липня.
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Про це журналістам повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
"Якщо все буде за планом, то в самому кінці червня або на початку липня ми побачимо в системі перші конкурси. Поки все йде за планом", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня уряд на своєму засіданні ухвалив пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продаж об'єктів малої приватизації, а опубліковані ці документи були 5 червня.
28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.
Фонд державного майна України очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.