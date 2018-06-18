"Ощадбанк" не зміг відсудити "Укртелеком" в Ахметова

Суд відмовився задовольнити скаргу «Ощадбанку» про стягнення 1,1 млрд грн з компанії Ахметова у справі «Укртелекому».

Київський апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу «Ощадбанку» до компанії «ЕСУ», акціонером якої є бізнесмен Ринат Ахметов, про стягнення 1,099 млрд грн заборгованості шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій «Укртелекому», залишивши в силі рішення Господарського суду міста Києва від 2 березня 2018 року.

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Як сказано в постанові суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень, «Ощадбанк» просив суд визначити спосіб реалізації 92,79% «Укртелекому», які виступали предметом застави.

Позовні вимоги «Ощадбанк» обґрунтував тим, що «Укртелеком» не виконав зобов'язання за договором про оплату облігацій і накопиченого процентного доходу, що разом з пенею та інфляцією становило 1,099 млрд грн.

Як сказано в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва 2 березня цього року відмовив у задоволенні позову «Ощадбанку», мотивувавши це тим, що, згідно з умовами договору застави та вимог чинного законодавства, заставодержателі, зокрема, позивач, мають право звернути стягнення на предмет застави лише за погодженням з Фондом державного майна у період дії зобов'язань за договором купівлі-продажу об'єкта приватизації.

Крім того, Госпсуд столиці звернув увагу на те, що звернення стягнення на цінні папери за договором застави заставодержателями не може бути здійснено через розірвання в судовому порядку договору у зв'язку з невиконанням відповідачем своїх зобов'язань за контрактом, у зв'язку з чим предмет застави підлягає поверненню у державну власність на підставі пункту договору застави.

Як прокоментували УНІАН у прес-службі «Ощадбанку», Господарський суд Києва виніс рішення від 2 серпня і 14 вересня 2017 року про стягнення з компанії «ЕСУ» на користь банку більш як 960 млн грн і майже 850 млн грн, відповідно, заборгованості за номіналом облігацій і купонним доходом, однак по обох рішеннях суду було застосовано відтермінування з виконання рішень терміном на 1 рік.

Згодом, як пояснили в банку, Верховний Суд постановами від 15 березня і 2 травня 2018 року скасував відтермінування виконання рішень, у зв'язку з чим «Ощадбанк» отримав право на примусове стягнення з компанії «ЕСУ» заборгованості.

«Що стосується позовних вимог «Ощадбанку» про стягнення 1,1 мільярда гривень заборгованості з ТОВ «ЕСУ» шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій «Укртелекому», то банк готує касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову», - йдеться в коментарі.

Довідка УНІАН. У 2011 році компанію «Укртелеком» викупила компанія ESU («ЕСУ»), заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершив угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.