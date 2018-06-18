Лізингову компанію «Укрексімбанку» позбавили ліцензії

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідної заяви компанії.

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг анулювала ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг компанії «Ексімлізинг», що належить «Укрексімбанку».

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«Анулювати Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ексімлізинг»» ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання послуг фінансового лізингу», - йдеться у рішенні, оприлюдненому на сайті комісії.

Зазначається, що рішення прийнято за результатами розгляду відповідної заяви компанії.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексімлізинг» працює на ринку України з 2006 року. «Укрексімбанк» контролює 100% голосів у компанії.