Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб продажу знизили на 20%

Стадіон буде виставлений на повторні торги 20 червня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб після двох невдалих спроб продажу стадіону «Чорноморець» в Одесі знизив його вартість на 20% до 911 млн грн.

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Про це повідомляється на сайті «Prozorro.Продаж».

Згідно з повідомленням, стадіон буде виставлено на повторні торги 20 червня, пропозиції приймаються до 19 червня 20-00. Площа стадіону становить 80,3 тис. кв. м.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав стадіон «Чорноморець» як заставу по кредитах пов'язаних компаній перед збанкрутілим «Імексбанком».

«Імексбанк» (місто Одеса) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належав депутату Верховної Ради Леоніду Климову (група «Відродження»), який входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.