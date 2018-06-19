"Укроборонпром" рекомендує передати Фонду держмайна 30 своїх підприємств

Ці підприємства входили до складу концерну, але працювали в цивільній сфері.

Наглядова рада "Укроборонпрому" рекомендував передати в управління Фонду державного майна України близько 30 державних підприємств, що входять до складу державного концерну.

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Про це на прес-конференції повідомив голова наглядової ради ГК "Укроборонпром" Михайло Згуровський.

"Були проаналізовані всі підприємства концерну і визначена група тих, які не працювали безпосередньо у сфері оборони та оборонно-промислового комплексу, вони належали до концерну, але працювали в цивільній сфері. Їх виявилося близько 30, тобто чверть. Ці підприємства за рекомендацією наглядової ради мають бути передані під управління Фонду держмайна, щоб вони далі продовжували свою діяльність за межами оборонно-промислового комплексу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року головою наглядової ради ДК "Укроборонпром" обраний ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. В. Сікорського" Михайло Згуровський.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.