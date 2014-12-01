Уряд Росії зважився на часткову приватизацію «Роснефти»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав урядову постанову про часткову приватизацію найбільшої енергокомпанії «Роснефть», повідомляється на сайті Кабміну РФ.

«Підписаним розпорядженням виражається згода на відчуження акцій, що належать ВАТ «Роснефтегаз», акцій ВАТ «Нафтова компанія «Роснефть» в кількості до 2 066 727 473 (19,5% акцій)», - йдеться в документі.

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У повідомленні також наголошується, що реалізація прийнятих рішень дозволить забезпечити подальше вдосконалення системи управління інтегрованими структурами, забезпечить надходження додаткового доходу у федеральний бюджет. Конкретні терміни реалізації прийнятих принципових рішень даним розпорядженням не визначаються.