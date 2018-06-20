Хакери зламали ще одну криптовалютну біржу Південної Кореї - вкрали $30 мільйонів

Операції з внесення та зняття коштів тимчасово призупинені.

Одна з найбільших криптовалютних бірж Південної Кореї Bithumb в ніч на середу піддалася злому, зловмисникам вдалося викрасти близько 30 мільйонів доларів.

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Про це повідомляється в Twitter біржі, передає Прайм.

"Через проблеми з безпекою ми змінюємо нашу систему електронних гаманців... Ми з'ясували, що криптовалюта, що оцінюється приблизно в 30 мільйонів доларів була викрадена", — повідомили на біржі, додавши, що всі вкрадені криптокошти будуть відшкодовані за рахунок Bithumb.

Операції з внесення та зняття коштів тимчасово призупинені.

Нагадаємо, це не перша атака на південнокорейську криптовалютну біржу за останній час. Минулого тижня друга велика криптовалютна біржа Південної Кореї Coinrail повідомляла про спробу злому її системи. За оцінками експертів, втрати біржі становили близько 37 мільйонів доларів.