Мінфін позичив на внутрішньому ринку 1,5 мільярда гривень і $300 мільйонів

Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищує 737 млрд грн.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,456 млрд грн і 305,1 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 77, 161 і 287 днів із середньозваженою дохідністю 17,41%, 17,20% і 17,29% річних, відповідно.

Валютні кошти залучено від продажу облігацій в доларах США термінами обігу 252, 364 і 693 дні з дохідністю 5,30%, 5,50% і 5,65%, відповідно.

Зазначається, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становив 9,491 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 19 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 737,339 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 350,325 млрд грн, або 48% їх загального обсягу.