Уолл-стріт закрилася в мінусі на тлі посилення торговельних суперечок Вашингтона і Пекіна

Індекс Dow Jones опустився на 1,15 відсотка, індекс S&P 500 - на 0,40 відсотка.

Уолл-стріт знизилася у вівторок на тлі різкого посилення торговельних суперечок Вашингтона і Пекіна, а індекс Dow Jones віддав всю набрану з початку року перевагу.

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Індекс Dow Jones опустився на 1,15 відсотка до 24.700,21 пункту, індекс S&P 500 - на 0,40 відсотка до 2.762,57 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,28 відсотка до 7.725,59 пункту, повідомляє Рейтер.

В той же час основним індексам вдалося відновити частину втрат початку сесії. Враховуючи посилення торгової напруженості, деякі інвестори назвали зниження американських акцій відносно невеликим.

Індекс компаній малої капіталізації Russell 2000, компоненти якого більше орієнтовані на внутрішній ринок, додав 0,1 відсотка.

Акції Boeing подешевшали на 3,8 відсотка, папери виробника будівельного устаткування Caterpillar - на 3,6 відсотка на тлі торгового спору США і Китаю.

В результаті промисловий індекс S&P знизився на 2,1 відсотка - це найсильніше одноденне процентне падіння майже за два місяці. Акції виробників чіпів, значна частина виручки яких припадає на Китай, також завершили торги на негативній території.

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести додаткові 10-процентні мита на імпорт китайських товарів вартістю ще $200 мільярдів. Пекін пообіцяв контрзаходи.

За словами Трампа, він прийняв рішення про нові тарифи після того, як Китай оголосив про введення мит на імпорт американських товарів вартістю $50 мільярдів у відповідь на аналогічні заходи Вашингтона в п'ятницю.