General Electric вперше за 110 років покине індекс Dow Jones

Найстаріша в Dow Jones американська компанія General Electric залишає індекс. Її акції безперервно перебували там з 1907 року.

Американський багатопрофільний концерн General Electric залишає індекс Dow Jones Industrual Average, який включає акції 30 компаній, які найбільше котируються в США.

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Про це йдеться в прес-релізі індексного комітету S&P Dow Jones Indices, передає РБК.

Акції General Electric виключать з індексу вже з 26 червня, на їхнє місце прийдуть папери аптечної роздрібної мережі Walgreens Alliance Boots Inc. Така зміна складу збільшує вагу роздрібної торгівлі та охорони здоров'я і дозволить індексу краще вимірювати стан американської економіки і фондового ринку країни, наголошується в повідомленні.

За словами керуючого директора і голови індексного комітету у S&P Dow Jones Indices Девіда Блітцера, компанія General Electric — найстаріша в рейтингу і входила в індекс з моменту його запуску в 1896 році, а з 1907-го перебувала в ньому безперервно. Разом з цим Блітцер підкреслив, що сучасна економіка порівняно з тією, що була сто років тому, змінилася у всіх секторах — споживчому, фінансовому, охорони здоров'я і технологій. «Сьогодні компанії більш помітні, відносна важливість промислового бізнесу менша», — додав він.

За останні 12 місяців акції General Electric опустилися більш ніж у два рази і стали найдешевшими з усіх цінних паперів, що входять в індекс. Якщо в 90-х це була найбільша за капіталізацією світова корпорація, то зараз цей показник становить близько $110 млрд (для порівняння, капіталізація Amazon Джефа Безоса, яка входить у трійку найбільших — понад $700 млрд). Зараз компанія продає свої активи, проводить реструктуризацію, скорочує дивіденди і стикається зі зниженням попиту на деякі види промислового устаткування в світі.