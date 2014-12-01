Україна виплатила ще $88 мільйонів зовнішнього боргу

Міністерство фінансів України здійснило виплату 87,75 млн дол. купонного доходу за 10-річними облігаціями зовнішньої державної позики 2012 року випуску, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, виплату здійснено за облігаціями зовнішньої держпозики, випущеними в листопаді 2012 року на 1,250 млрд дол. США з погашенням у 2022 році і дорозміщення цих облігацій у лютому 2013 року на суму 1 млрд дол. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,8% річних.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

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За оцінками експертів, на середину листопада Україна отримала приблизно дві третини від запланованого в квітні річного обсягу кредитних ресурсів, оскільки кредитори не поспішають надавати нові позики через затримку траншів МВФ або чекаючи старту конкретних проектів, які вони готові фінансувати, включаючи відновлення Донбасу та модернізацію української газотранспортної системи.

Згідно із заявою постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Жерома Ваше, фонд має намір продовжити дискусії з українською владою після формування в Україні нового уряду.