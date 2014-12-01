Moody's знизило суверенний рейтинг Японії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило в бік зниження суверенний рейтинг Японії. Зокрема, тепер він оцінюється на рівні А1 проти раніше встановленого Aa3, передає «Газета.Ru» із посиланням на прес-реліз організації.

Читайте такожДолар піднявся до семирічного максимуму по відношенню до ієниПрогноз рейтингу при цьому стабільний. Причиною такого рішення Moody's стала зростаюча невизначеність щодо скорочення дефіциту, а також підвищений ризик зростання прибутковості держоблігацій Японії. Негативний вплив на рейтинг також зробило зниження доступності залучення кредитів в середньостроковій перспективі.

Moody's також уточнює, що зміна суверенного рейтингу не відбивається на рейтингах Японії за зобов'язаннями в іноземній і національній валютах.