Результати адресної приватизації часів Януковича потрібно переглянути - експерт

У сформованих економічних умовах, враховуючи військові дії на сході України і проблеми з наповненням держбюджету, логічно зараз підняти питання про перегляд результатів адресної приватизації часів Януковича, або про доплату державі покупцями об'єктів, впевнений віце-президент громадської організації «Контроль народного майна України» Євген Чередников.

«Може державі необхідно переглянути результати такої приватизації та отримати доплату або реприватизувати об'єкти, продані «своїм» за безцінь, і виставити їх на повторні прозорі та відкриті торги?», - зазначає експерт.

Чередников впевнений, що результати «приватизації часів Януковича» повинні стати приводом для розслідування правоохоронними органами, а керівництво Фонду держмайна - об'єктом уваги Люстраційного комітету за нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Одним із яскравих прикладів нанесення збитків державі від приватизації, за словами експерта, є продаж об'єктів енергетики і серед них «Закарпаттяобленерго».

«Якщо порівняти приватизацію того ж «Закарпаттяобленерго» в 2012 році, і в 2014 році, то побачимо, що в доларовому еквіваленті у 2012 році держава отримала за контрольний 50%-вий пакет акцій - 17,5 млн дол., а на аукціоні, що пройшов 26 листопада, завдяки зростанню ціни на 211% держава отримає за 25% акцій 17 млн дол. І це при тому, що в 2012 році економіка України демонструвала зростання, у країні зберігалася стабільність, на сході не велося військових дій, на відміну від 2014 року», - звернув увагу експерт.

На приватизаційних аукціонах 2012 року, відзначає експерт, навмисно затверджувалися такі умови приватизації, за яких наперед визначений покупець не відчував би конкуренції і тому об'єкти продавалися часто практично за стартовою ціною.

«На аукціоні за «Закарпаттяобленерго» ціна зросла всього на 4,2%, оскільки другий учасник конкурсу «Луганське енергетичне об'єднання» олігарха Костянтина Григоришина брав участь лише формально. Коли продавалося 50% акцій компанії «Вінницяобленерго» холдинг VS Energy, яка належить російським бізнесменам Гінеру і Бабакову, також лише показував видимість конкуренції, тому контрольний пакет дістався «Луганському енергетичному об'єднанню» лише на 5,1% вище стартової ціни», - нагадує Чередников.

Дані приклади, за його словами, не є поодинокими. «За часів Януковича продаж більшості стратегічних об'єктів в 2011-2013 році здійснювався «адресно» і за заниженими цінами. Це було суцільне нанесення збитків державі», - зазначає експерт.

Як повідомлялося, 26 листопада на Українській міжбанківській валютній біржі відбувся приватизаційний аукціон з продажу 25% акцій енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго», в якому взяли участь інвестиційні компанії «Фортуна» та «Бізнес-Інвест». 25% акцій компанії були продані за 255 млн грн за стартоої ціни в 62 млн грн. На конкурсі розгорівся скандал, ФДМУ і УМБВ не хотіли спочатку допускати до участі в аукціоні компанії «Бізнес-Інвест», щоб продати пакет заздалегідь визначеному покупцеві, як це було раніше.

27 листопада на Східно-Європейській фондовій біржі відбувся аукціон з продажу 25% акцій компанії «Вінницяобленерго», в якому взяли участь чотири претенденти на придбання цього пакета. За стартової ціні пакета 81,75 млн грн, він був проданий за 112,73 млн грн.

28 листопада на ПФТС 25% акцій компанії «Чернівціобленерго» було продано за стартовою ціною 36 млн 439 тис. грн. В аукціоні взяли участь лише дві компанії, покупцем стала маловідома «ФК - Зберігач».