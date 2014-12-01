Українська біржа виключить з індексу UX акції Єнакіївського і Алчевського метзаводів

Українська біржа затвердила лист очікування на виключення з індексного кошика індексу українських акцій UX акцій Єнакіївського металургійного заводу і Алчевського металургійного комбінату, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як відзначили в прес-службі, Українська біржа також затвердила лист очікування на включення в індекс UX акцій Північного гірничо-збагачувального комбінату та "Укртелекому".

На підставі рішень Індексного комітету буде проведений перерахунок параметрів індексу. Нові параметри індексу набудуть чинності з 16 грудня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX складається з 10 підприємств-емітентів, 4 з яких (Алчевський меткомбінат, Авдіївський коксохім, Єнакіївський метзавод і «Донбассэнэрго») знаходяться безпосередньо в зоні АТО і виробнича діяльність яких за даних подій фактично припинена.