«Укрпошта» розмістила облігації на 250 мільйонів гривень

На сьогодні підприємство випустило облігації трьох серій на суму 600 млн грн.

«Укрпошта» завершила розміщення 2500 облігацій серії «С» загальною вартістю 250 млн грн, які будуть перебувати в обігу до листопада 2023 року.

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Як повідомляє прес-служба підприємства, розміщення почалося 21 листопада 2017 року, а завершилося 7 червня 2018 року.

"Облігації «Укрпошти» випущені в серіях «А», «В» і «С» загальною вартістю 600 млн грн у кількості 6 тисяч штук номінальною вартістю однієї облігації в 100 тис. грн. Зокрема, серії «А» – 150 млн грн, серії «В» – 200 млн грн, серії С – 250 млн грн", - сказано в повідомленні.

Як додали на підприємстві, відсотковий дохід для облігацій серій «А», «В» і «С» встановлено у розмірі 19% річних.

Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів, які становлять 91 календарний день, а відсотковий дохід розраховується на одну облігацію", - сказано в повідомленні.

Облігації серії «А» знаходяться в обігу до 16 листопада 2020 року включно, серії «В» – до 16 травня 2022 року включно, серії «С» – до 13 листопада 2023 року включно, додали на "Укрпошті".