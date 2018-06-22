Контрольний пакет акцій «Турбоатома» залишиться в держвласності – Гройсман

Умови приватизації держпакету акцій «Турбоатома» будуть викладені в окремій постанові Кабміну.

Уряд має намір залишити контрольний пакет акцій заводу енергетичного машинобудування «Турбоатом» у державній власності, про що в парламенті повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання про нібито плани продати весь держпакет акцій.

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«Моя позиція наступна – щоб контрольний пакет акцій залишався у власності держави, а решта, можливо, буде виставлена на продаж, щоб залучити відомих виробників аналогічної продукції і таким чином зробити «Турбоатом» ще сильнішим», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, умови приватизації держпакету акцій «Турбоатома» будуть викладені в окремій постанові Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабмін затвердив список великих державних підприємств, держпакет акцій яких планується виставити на продаж в 2018 році. У цьому списку також вказані 75,2% акцій «Турбоатому».

За підсумками 2017 року завод отримав 710,4 млн грн чистого прибутку, що в 1,5 раза менше, ніж показник за 2016 рік. Фінплан компанії на 2018 рік передбачає чистий прибуток цього року на рівні 763,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження. У структуру «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.