Не більше півроку: Фонд держмайна назвав терміни підготовки ОПЗ до приватизації

Радника для підготовки підприємства до приватизації мають відібрати до кінця липня.

Максимальний термін підготовки радником "Одеського припортового заводу" до продажу становитиме 6 місяців з дати набрання чинності договору про надання послуг, про що на своїй сторінці в Facebook написав в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.

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За його словами, Фонд держмайна до кінця липня планує відібрати радників для наступних об'єктів великої приватизації: "Одеський припортовий завод", "Президент-Готель", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Індар", "Вугільна компанія "Краснолиманська" і "Завод "Електроважмаш".

"Конкурси будуть проходити у Фонді держмайна в два етапи по кожному об'єкту з 26 по 31 липня. Максимальний термін підготовки радником ВАТ "Одеський припортовий завод" до продажу становить 6 місяців з дати набрання чинності договору про надання послуг радника, а всіх інших об'єктів - 4 місяці", - написав він.

До основних завдань радників належить проведення аналізу економічних, технічних і фінансових показників діяльності підприємства, приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, визначення стартової ціни, підготовка інформаційного пакета щодо об'єкта приватизації, пошук потенційних інвесторів, здійснення перевірки об'єкта (Due Diligence), а також проведення аудиту (фінансовий, екологічний та інші).

Крім того, радники повинні будуть розробити комплексні заходи антикризового управління проблемними боргами об'єкта і провести SWOT-аналіз об'єктів, включаючи оцінку конкурентних позицій об'єкта в Україні та на міжнародних ринках.

Також їх завданням стане підготовка фінансової моделі і визначення інвестиційної привабливості підприємств, пошук можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж з початковою ціною в 13,175 мільярда гривень (близько 520 мільйонів доларів), однак запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна відзначали, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 мільйонів доларів для залучення більшого кола інвесторів. При цьому тодішній глава ФДМУ Ігор Білоус говорив, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 мільйонів доларів.

Підприємство потрапило в число об'єктів великої приватизації - його планували продати в цьому році.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.