Криза лишилася позаду: S&P підвищило рейтинг Греції

Влада країни націлилася на повне вирішення проблеми з державним боргом.

Міжнародне рейтингове агентство Standard and poor's (S&P) підвищило кредитний рейтинг Греції з рівня B до B+. Прогноз по рейтингу – позитивний.

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Про це повідомляє Сегодня.uа.

Аналітики S&P зазначили покращений баланс ризиків кредитоспроможності країни, хоча державний борг Греції залишається високим.

Як підкреслює агентство, зростання рейтингу можливий, якщо збільшаться прямі іноземні інвестиції в Грецію, а банківська система країни почне оздоровлюватися швидше.

Раніше в Єврокомісії повідомили, що фінансову кризу навколо Греції, яка тривала 8 років і кілька разів ставила під сумнів навіть існування єдиної європейської валюти, завершено. У серпні 2018 року Греція вперше з 2010 року має самостійно вийти на фінансові ринки. Втім, ситуація в країні залишиться під пильною увагою кредиторів – ЄС та МВФ.

Греція отримала близько 300 мільярдів євро у вигляді різних стабілізаційних кредитів, які тепер доведеться віддавати. На це піде, за різними оцінками від 25 до 50 років, тобто життя одного або двох поколінь громадян країни.