Вперше за 4 роки в Україні розмістили облігації міста - Львів позичив 440 мільйонів гривень

Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста.

Державний «Ощадбанк» розмістив на фондовій біржі ПФТС облігації внутрішньої місцевої позики Львівської міськради серії G і H на загальну суму 440 млн грн.

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Як повідомили в прес-службі банку, це розміщення муніципальних облігацій в Україні стало першим за чотири роки, оскыльки останній раз таке розміщення проводилося в 2014 році.

За інформацією банку, номінальна доходність облігацій становить 17,89% річних, термін обігу - 3 роки. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста.

Як повідомляв УНІАН, Львів на початку червня анонсував плани випуску трирічних облігацій місцевої позики на 440 млн грн двома серіями G і Н з щоквартальною виплатою відсотків за ставкою 17,89% річних.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.