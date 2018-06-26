Стартова ціна конфіскованих у «Газпрому» акцій знизилася в 1,3 раза

Попередній аукціон з продажу акцій підприємства 18 червня не відбувся через відсутність заявок.

Стартова ціна 40,2174% акцій ПРАТ «Газтранзит» (Київ), конфіскованих у російського "Газпрому", знижена в 1,33 раза – до 473,06 з 630,75 млн грн.

Читайте такожАнглійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" на прохання "Нафтогазу"

Про це сказано в повідомленні про проведення аукціону на фондовій біржі ПФТС.

Для участі в торгах, які призначені на 30 липня, потенційні покупці повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі 94,61 млн грн.

Варто відзначити, що попередній аукціон з продажу акцій підприємства 18 червня не відбувся через відсутність заявок.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року Міністерство юстиції України надіслало російському газовому монополістові компанії «Газпром» постанову про арешт акцій його дочірньої компанії «Газтранзит» в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 190 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України.