Стартова ціна конфіскованих у «Газпрому» акцій знизилася в 1,3 раза

20:08, 26 червня 2018
Фондовий ринок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це сказано в повідомленні про проведення аукціону на фондовій біржі ПФТС.

Для участі в торгах, які призначені на 30 липня, потенційні покупці повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі 94,61 млн грн.

Варто відзначити, що попередній аукціон з продажу акцій підприємства 18 червня не відбувся через відсутність заявок.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року Міністерство юстиції України надіслало російському газовому монополістові компанії «Газпром» постанову про арешт акцій його дочірньої компанії «Газтранзит» в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 190 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України.

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Теги: #Газпром#АМКУ#конфіскація