Мінфін позичив на внутрішньому ринку черговий мільярд гривень

Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищив 744 млрд грн.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 956,566 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 1071 та 98 днів з середньозваженою дохідністю 15% і 17,35% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Станом на 26 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 744,768 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.