Мінекономрозвитку впевнене в успішності малої приватизації

Зараз проходить акредитація електронних майданчиків, на яких будуть продаватися об'єкти малої приватизації.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України впевнене в тому, що мала приватизація пройде успішно.

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Про це в ефірі одного з телеканалів сказав перший заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

"Ми абсолютно впевнені, що зможемо успішно продати активи малої приватизації", - сказав він.

За словами Нефедова, зараз проходить акредитація електронних майданчиків, на яких будуть продаватися об'єкти малої приватизації.

"Ми очікуємо, що цього або на початку наступного тижня майданчики пройдуть акредитацію, після чого вже можна оголошувати торги", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

Фонд державного майна України очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.