У США схвалили операцію з купівлі компанією Walt Disney активів 21st Century Fox

Минулого тижня Walt Disney покращила свою пропозицію щодо купівлі активів компанії Мердока до 71,3 мільярда доларів, тобто майже на третину порівняно з пропозицією грудня.

Міністерство юстиції США схвалило операцію з придбання конгломератом Walt Disney активів компанії Руперта Мердока 21st Century Fox, йдеться в повідомленні Disney.

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"The Walt Disney Company оголосила, що антимонопольний підрозділ міністерства юстиції США схвалив очікуване придбання компанією Disney (активів — ред.) 21st Century Fox", — повідомляється в релізі, передає Прайм.

При цьому регулятор виставив умову Disney — компанія повинна буде продати мережу регіональних каналів Fox Sports. У Disney на продаж буде не менше 90 днів після закриття угоди.

Минулого тижня Walt Disney покращила свою пропозицію щодо купівлі активів компанії Мердока до 71,3 мільярда доларів, тобто майже на третину порівняно з пропозицією грудня. Компанія поліпшила умови угоди до 38 доларів за акцію. При цьому акціонери Fox зможуть вибрати між отриманням готівки або акцій Disney. Walt Disney очікує, що в сумі заплатить 35,7 мільярда доларів готівкою і випустить близько 343 мільйонів нових акцій для акціонерів 21st Century Fox.

Американський кабельний оператор Comcast Corp. 14 червня запропонував 21st Century Fox 65 мільярдів доларів готівкою за покупку активів корпорації, на які раніше претендувала Walt Disney Co. У грудні Fox погодилася продати активи американській Disney за 52,4 мільярда доларів.

Американська The Walt Disney Company була заснована Уолтом Діснеєм в 1923 році. Це одна з найбільших компаній в США і один зі світових лідерів індустрії розваг.