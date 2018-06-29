Агентство S&P підвищило рейтинг України

Рейтинги України за міжнародною шкалою, а також рейтинги випусків боргових зобов'язань за міжнародною шкалою залишилися без змін.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові рейтинги України за національною шкалою з "uaBBB-" до "uaBBB" у зв'язку з переглядом критеріїв оцінки.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

"Наші рейтинги України за міжнародною шкалою, а також рейтинги випусків боргових зобов'язань цієї країни за міжнародною шкалою не зачеплені даною рейтинговою дією", - наголошується в повідомленні.

S&P нагадує, що його кредитний рейтинг за національною шкалою - це думку агентства про кредитоспроможність емітента або боргового інструменту відносно інших емітентів і зобов'язань даної країни. Метою є забезпечення більшого ранжирування кредитного ризику всередині країни.

Згідно з повідомленням агентства, наступна запланована публікація рейтингів України відбудеться 19 жовтня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, S&P Global Ratings в кінці квітня підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.

S&P також підтвердило рейтинг країни за національною шкалою на рівні «uaBBB-».