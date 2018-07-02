Нацбанк спростив умови розміщення держбондів

17:27, 02 липня 2018
Фондовий ринок
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Ілюстрація REUTERS

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Відповідну постанову опубліковано на сайті Нацбанку.

Зокрема, первинні дилери зможуть виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному розміщенні від свого імені за дорученням клієнта.

У разі несвоєчасного перерахування коштів клієнтом облігації можуть бути зараховані на рахунок первинного дилера.

Також постанова збільшує термін надходження коштів від учасників розміщення облігацій з двох до п'яти робочих днів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 744,768 млрд грн, при цьому у власності Національного банку містяться облігації на суму 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.

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Теги: #Нацбанк#ОВДП#держборг