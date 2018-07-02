Нацбанк спростив умови розміщення держбондів

Первинні дилери зможуть виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному розміщенні від свого імені за дорученням клієнта.

Національний банк України спростив умови розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Відповідну постанову опубліковано на сайті Нацбанку.

Зокрема, первинні дилери зможуть виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному розміщенні від свого імені за дорученням клієнта.

У разі несвоєчасного перерахування коштів клієнтом облігації можуть бути зараховані на рахунок первинного дилера.

Також постанова збільшує термін надходження коштів від учасників розміщення облігацій з двох до п'яти робочих днів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 744,768 млрд грн, при цьому у власності Національного банку містяться облігації на суму 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.