Бюджет отримав 720 мільйонів від оренди держмайна

Фонд держмайна в січні-червні виконав річний план з оренди держмайна на 72%.

Фонд державного майна України за підсумками шести місяців цього року отримав від оренди державного майна майже 720 млн грн, що становить 72% від річного плану.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, додавши, що в червні від оренди держмайна було отримано 138 млн грн.

«Ми повинні відійти від практики, коли державне майно пустує і руйнується. І я в черговий раз підкреслю, що міністерства і відомства повинні більш активно передавати майно для оренди, якщо воно не використовується за призначенням», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду в травні Віталій Трубаров пообіцяв влітку виконати річний план з оренди держмайна, який становить 1 млрд грн.

Надходження до державного бюджету України від оренди державного майна за підсумками 2017 року становили 1,52 млрд грн.