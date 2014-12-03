Фонд держмайна у грудні виставить на продаж акції трьох великих енергокомпаній

Про це повідомляє офіційне видання фонду «Відомості приватизації» від 3 грудня.

Початкова ціна пакету складе 1 млрд 229,8 млн грн.

Також повідомляється, що 24 грудня Фонд держмайна планує виставити на Українській міжбанківській валютній біржі 10% акцій компанії «Центренерго» (початкова ціна - 257,6 млн грн), а 25 грудня на Східно-Європейській фондовій біржі - 25% акцій компанії «Донбасенерго» (початкова ціна - 281,9 млн 439 тис. грн).

Читайте такожЧверть акцій "Чернівціобленерго" продали за стартовою ціною 34,4 млн гривень

Довідка УНІАН. «ДТЕК Дніпроенерго» (Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25%+1 акція належить НАК «Енергетична компанія України», решта акцій перебуває у власності міноритарних акціонерів.

78,29% акцій «Центренерго» володіє Фонд держмайна України, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

Контрольний пакет акцій «Донбасенерго» у серпні 2013 року на приватизаційному конкурсі купив «Енергоінвест Холдинг» бізнесмена Ігоря Гуменюка.